Contributi Cas, presentate oltre 2.500 domande I primi pagamenti a partire da settembre

Si è conclusa il 30 giugno la presentazione delle richieste di contributo per autonoma sistemazione (Cas) con un totale di 2.584 pratiche presentate in Bassa Romagna. Le pratiche devono ora essere verificate entro fine luglio, soprattutto in relazione ai tempi di rientro presso l’abitazione, e poi trasmesse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, che provvederà a trasferire all’Unione i fondi necessari per i pagamenti relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio. Si ritiene pertanto che i primi pagamenti dei Cas possano avvenire da settembre.

Per coloro che non possono fare rientro a casa oltre il mese di luglio, saranno effettuati ulteriori pagamenti ogni tre mesi. Si ricorda che il rientro a casa deve essere comunicato via mail o tramite Pec all’indirizzo [email protected] entro 5 giorni dal rientro, indicando il codice fiscale e il nominativo del richiedente, per adeguare il contributo in fase di erogazione.