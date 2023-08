Contributi Covid non dovuti, quattro denunce al centro ippico

Avevano percepito in totale 27 mila euro come indennità prevista dal decreto ‘Cura Italia’ a favore dei collaboratori sportivi colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ma non ne avrebbero avuto diritto. Con questa accusa, quattro collaboratori di un centro ippico della Bassa Romagna, sono stati denunciati dalla Guardia di finanza della Tenenza di Lugo. Il decreto, come si legge in una nota delle Fiamme Gialle, prevedeva aiuti favore degli operatori dello sport particolarmente colpiti dai provvedimenti restrittivi conseguenti alla pandemia. Tra i requisiti da autocertificare, vi era anche la mancata percezione di altri redditi. Dall’analisi preliminare dei finanzieri, è finita sotto la lente d’ingrandimento un’associazione sportiva che gestisce un circolo ippico nelle campagne romagnole. Dalle verifiche è poi emerso che la direttrice da novembre 2020 a maggio 2021 aveva percepito retribuzione in qualità di dipendente pubblico part-time; mentre gli altri tre collaboratori del circolo avevano omesso di comunicare di avere percepito redditi dallo stesso circolo attraverso una diversa associazione sportiva. Sono stati quindi denunciati in concorso per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. È stata inoltre avvisata la società pubblica che aveva erogato il contributo per la revoca del beneficio e per il recupero delle somme.

Sempre i finanzieri della Tenenza di Lugo hanno denunciato un trentenne fiscalmente domiciliato nella cittadina della Bassa Romagna per avere indebitamente percepito 18mila euro tra il 2021 e il 2022 di indennità di disoccupazione mentre lavorava stabilmente in Svizzera come saldatore con stipendio mensile di 3.600 euro. L’uomo, sottoposto a controllo doganale al valico del Gran San Bernardo, è stato trovato in possesso di un permesso di dimora in Svizzera di tipo B, ossia rilasciato a cittadini dell’Unione europea con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno. Dall’incrocio delle banche dati, è però emerso che nel medesimo periodo il 30enne aveva chiesto e ottenuto in Italia l’indennità mensile di disoccupazione Naspi. Il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato era con un’impresa svizzera da cui era stato assunto, con uno stipendio mensile di oltre 3.500 franchi.