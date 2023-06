Contributi da 540mila euro alle convenzioni culturali, ecco i beneficiari

Ecco l’elenco delle realtà beneficiarie dei contributi dedicati alle convenzioni culturali, per un totale di 540mila euro. Nel settore della musica spiccano i 60mila euro destinati alla Angelo Mariani, cifra di poco superiore a quelle riservate a Emilia Romagna Concerti e Bronson, destinatarie rispettivamente di 57mila e 53mila euro, mentre a Jazz Network arriveranno 50mila euro. Contributi da 17mila euro sia per la Corelli (con Mousike e Galla e Teo) che per Young Musicians European, mentre al teatro Socjale di Piangipane andranno 15.500 euro. Ammesse ma non finanziate Collegium Musicum, Arci Scintilla e Mikrokosmos. Per quanto riguarda le arti performative E Società Cooperativa è prima in lista con 30.500 euro, seguita da Cantieri Danza (28mila euro) ed Erosanteros (27mila euro). Finanziamento invece da 24mila euro per il Teatro del Drago, mentre Accademia Perduta Romagna Teatri ha ottenuto un contributo da 15.500 euro. Fondi invece per 12mila, 10mila e 9500 euro per Nanou, Amici della Capit e Bialystok. Sul fronte della letteratura primeggia con 25mila euro l’Aps Onnivoro; 7mila e 6mila euro per Università per adulti e Centro Dantesco. Bonolabo e Rete Almagià le due realtà per cui sono stati approvati finanziamenti da 3mila euro nell’ambito delle arti visive, mentre, nella galassia del cinema, il duo composto da Start Scrl e Ascig ha ottenuto un contributo da 43mila euro. Fondi per 16mila e 11 mila euro per Ravenna Cinema e Italsar. Ammesse ma non finanziate Asja Lacis, Sguardi in camera, Maison Random.