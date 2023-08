Contributi immediati sostegni, domande fino al 30 agosto

Mercoledì 30 agosto è l’ultimo giorno per presentare le richieste di acconto per Contributi immediati sostegni (Cis). I nuclei familiari interessati dall’alluvione possono già presentare la richiesta di saldo con i giustificativi di tutte le spese sostenute. L’ordinanza prevede la possibilità di richiedere il contributo in due tranche, 3.000 euro di acconto e 2.000 a saldo. I moduli sono scaricabili dal sito dell’amministrazione comunale: www.comunecervia.it. Informazioni: Cervia informa, in viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.