Contributi in arrivo per auto alluvionate Subito soldi per bici a pedalata assistita

Mentre la Regione sta preparando un bando per contributi per chi ha perso il proprio mezzo nel corso delle alluvioni, viale Aldo Moro mette a disposizione 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e 1.000 per una cargo-bike. La bicicletta è indubbiamente il mezzo migliore per muoversi in città e nei piccoli spostamenti extra-urbani, confermando che è anche il mezzo che permette di arrivare a destinazione più velocemente dell’automobile per tragitti sino a 10 chilometri di distanza. Per questo motivo la Regione, che da tempo sta puntando sulla mobilità ‘dolce’, ha messo a disposizione un plafond di 9 milioni di euro per il triennio 2023-025 per incentivare l’acquisto di un mezzo a pedalata assistita. Il contributo messo a disposizione per ogni singolo residente è di 500 euro per l’acquisto di una e-bike nuova che potrà salire se si optasse per l’acquisto di una cargo ‘e-bike’ (la bici di trasporto). Il contributo può salire fino a 700 euro per le bici e 1.400 per le cargo riservato a chi ha rottamato la vecchia auto dal 1° gennaio 2023. Inoltre per i residenti dei comuni colpiti dalle alluvioni il contributo sale di altri 200 euro. In linea di principio gli interessati ai contributi per le bici e i cargo bike è di quasi 4 milioni di abitanti dei 207 comuni coinvolti.

I fondi regionali arrivano dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. I Comuni del Ravennate che hanno aderito al Piano sono: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo. Sul fronte dell’emergenza meteo, che ha colpito in particolar modo la Romagna, invece, la Regione (notizia di ieri, ndr) ha annunciato di essere al lavoro per perfezionare un bando attraverso il quale sarà possibile ricevere un contributo di solidarietà per chi ha perso l’auto o la moto e deve ricomprarne una nuova o usata. La domanda può essere scaricata dal sito on line della Regione all’indirizzo https:www.regione.emilia-romagna.itnotizie2023agostobici-e-cargo-bike-elettriche-via-al-bando-della-regione.