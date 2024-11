Contributi Mimt per l’imprenditoria femminile

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente comunicato che sono ancora disponibili 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” a sostegno di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e giovani e a per lo sviluppo di nuove imprese femminili. I contributi per le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà di soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa. Ulteriori dettagli su www.confartigianato.ra.it o presso gli Uffici di Confartigianato.