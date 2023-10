Contributi per l’alluvione a chi ha l’Isee sotto i 24mila euro

Il Comune ha definito le modalità per l’attribuzione dei contributi per l’alluvione destinate alle famiglie faentine. Qualche settimana fa il Comune ha annunciato la volontà di destinare 750mila euro da donazioni non vincolate per progetti specifici alle famiglie che a maggio erano state colpite dalle alluvioni. L’intenzione era erogare un contributo in favore di quelle famiglie che appartenevano alle fasce di reddito più sensibili. Il sistema di distribuzione adottato si basa sull’Isee, l’unico indicatore oggi in possesso da parte della pubblica amministrazione per capire lo stato economico delle famiglie. Il contributo verrà erogato ai cittadini che sono in possesso dell’Isee, quello ordinario o corrente in corso di validità, che non superi i 24mila euro. In quest’ambito sono stati stabiliti dei tetti di massima, corrispondenti a due fasce denominate A e B. La fascia A comprende gli Isee al di sotto dei 15mila euro; la B da 15.000,01 a 24mila euro. Per la fascia A il contributo massimo di 2mila euro, per la B di mille euro.

Entrambi i contributi verranno erogati un’unica soluzione e per ogni nucleo sarà riconosciuto un solo contributo per ciascuna unità immobiliare. Sono state individuate tre tipologie di beneficiari, tra cui chi ha presentato domanda di Contributo di Immediato Sostegno (Cis) risultata regolare e ha sostenuto spese superiori a 5mila euro attestate dalla dichiarazione contenuta nella domanda di saldo e chi ha presentato domanda di Contributo per Autonoma Sistemazione (Cas) risultata regolare e al 31 agosto 2023 era ancora fuori casa. Chi rientra in queste due tipologie non dovrà presentare nessuna domanda: gli uffici hanno già tutte le informazioni e provvederanno ad acquisire la documentazione Isee dalla banca dati dell’Inps. La terza tipologia di beneficiari comprende gli inquilini che non hanno potuto presentare domanda di Cis perché questa era richiesta solo ai proprietari degli immobili: in tal caso va presentata la domanda di contributo entro il 30 novembre 2023, attraverso un modulo online a cui accedere con lo Spid o la Cie. Il modulo si trova al link https:www.comune.faenza.ra.itAmministrazioneEmergenza-AlluvioneContributi-donazioni-Faenza-modalita-di-erogazione. Eventualmente è possibile compilare il modulo nell’apposito sportello nella Galleria d’arte della Molinella, presentandosi con attestazione Isee, dati anagrafici del proprietario dell’immobile ed estremi del contratto di locazione.