"Contributi per le aziende vitivinicole. Importanti per un settore strategico"

Con l’ok della Regione Emilia Romagna al programma operativo 2024/2025 dell’Intervento settoriale investimenti del Programma nazionale di sostegno per il settore Vitivinicolo, con una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro e un incremento di oltre 1,2 milioni rispetto alla programmazione precedente, le aziende possono richiedere un contributo. In particolare, gli investimenti per i quali potrà essere richiesto il contributo spaziano dalla costruzione e ristrutturazione di immobili all’acquisto di impianti e macchinari specifici, fino all’allestimento di punti vendita aziendali per vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali e alla creazione di siti internet per l’e-commerce.

"Accogliamo con soddisfazione – afferma il direttore regionale di Coldiretti, Marco Allaria Olivieri – l’apertura del bando da parte della Regione Emilia Romagna, che permette alle cantine di programmare e mettere in atto investimenti innovativi, creando valore aggiunto in un settore strategico per la nostra regione come quello vitivinicolo". "Un settore – gli fa eco Nicola Dalmonte, presidente di Coldiretti Ravenna –, nel quale la nostra provincia, con la superficie vitata più ampia in regione, e le nostre imprese, credono fortemente. Bene, dunque, le nuove e più ingenti risorse volte allo sviluppo e alla competitività".

I progetti, della dimensione massima di 1,5 milioni di euro, potranno avere durata annuale o biennale, con erogazione del contributo rispettivamente entro il 15 ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026 e andranno presentati entro le 13 del 30 aprile 2024.

Gli uffici Coldiretti sono a disposizione delle aziende interessate per fornire tutte le informazioni necessarie e per prestare assistenza al fine di predisporre le domande.