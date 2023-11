Contributi per le imprese dopo l’alluvione

Contributi e rimborsi alle imprese dopo l’alluvione. Se ne parlerà oggi alle 17.45 nell’incontro di Cna Ravenna che si terrà nella sala Bedeschi della sede dell’associazione, in viale Randi 90. L’evento sarà inoltre trasmesso in videoconferenza anche nelle sedi Cna di Faenza (via San Silvestro 21) e Lugo (via Acquacalda 371). L’iniziativa, dal titolo ’Alluvione, contributi alle imprese: prime indicazioni sull’ordinanza e la documentazione tecnica’ vedrà gli interventi del responsabile dipartimento politiche economiche, sindacali e sociali Cna Ravenna Luca Coffari e dall’ingegnere e presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia Massimo Rosetti.