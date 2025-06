Contributo regionale per la nuova palestra di via Macello vecchio

Il Comune di Lugo si è aggiudicato un contributo regionale di 500mila euro, che sarà destinato alla realizzazione della nuova palestra in via Macello vecchio, i cui lavori sono già in corso.

Il finanziamento consente di calmierare l’onere dell’investimento, che in precedenza era interamente a carico delle casse comunali. L’intervento di ristrutturazione del fabbricato di via Macello vecchio, in precedenza adibito a supermercato, ha un costo complessivo di 1.296.120,26 euro (comprensivi dell’acquisto dell’immobile) e consentirà di dotare la città di una ulteriore palestra comunale; sarà messa a disposizione delle due società di judo che in precedenza occupavano gli spazi del nuovo auditorium (anch’esso in fase di ultimazione) e della Boxe Lugo che il prossimo anno festeggerà i cento anni di storia. I due ambienti avranno una superficie di 242 metri quadrati per il judo e 159 metri quadrati per la boxe, a cui si aggiungono spogliatoi, servizi igienici e docce. Oltre agli spazi dedicati alle attività sportive sarà realizzata anche una saletta civica, con ingresso indipendente.

Salvo imprevisti, la fine dei lavori è attesa entro la fine del 2025.