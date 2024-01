contro i 206 dell’anno prima

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 488. Sono state ritirate 190 patenti di guida e 163 carte di circolazione e decurtati 7.419 punti patente. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 6.408, di cui 120 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 7. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 48. fenomeno infortunistico ha registrato un incremento rispetto al 2022 con 229 incidenti rilevati dalla Polizia Stradale contro i 206 del 2022.