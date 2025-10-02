Contro il dolore cronico: "Una vera e propria malattia. Ma le cure oggi esistono"

Dottor Massimo Innamorato, direttore della Terapia Antalgica dell’Ausl Romagna, il dolore cronico viene considerato un sintomo ma è una malattia vera e propria?

"Sì, è una malattia che compromette fortemente la vita di chi ne soffre. In Italia si stima che siano 11 milioni le persone che convivono con un dolore cronico. Il dolore va trattato come una malattia: si cura certamente il sintomo ma va identificato in un quadro patologico che va studiato e riconosciuto".

E quindi chi cura il dolore cronico? Il fatto che il dolore sia così trasversale è comunque un limite nell’identificazione della cura?

"Oggi c’è un’intera comunità scientifica che se ne prende carico. Il terapista del dolore è la figura indicata dalla legge 38 del 2010, che in Italia garantisce il diritto di accesso alla terapia del dolore su tutto il territorio nazionale, ma si parte dalla medicina territoriale che eroga le prime terapie farmacologiche e dà le prime linee diagnostiche (ecografia, radiografia, eccetera) fino ad arrivare al terapista del dolore specialista in anestesia e rianimazione. La legge c’è ma non è completamente stata applicata: non in tutta Italia esistono punti di riferimento e nuclei territoriali. La nostra Regione e Ravenna devo dire che su questo sono all’avanguardia".

Quand’è che un dolore da sintomo diventa malattia, si cronicizza?

"È necessario valutare i pazienti a distanza di tempo. Una terapia farmacologica in molti casi dà buoni risultati. Se però, trascorso un certo tempo, il paziente non trae beneficio e il dolore si mantiene immutato, sono necessarie terapie di secondo, terzo livello, e tutto ciò che può servire a costruire la diagnosi. Per la cronicità si sono sempre considerati come termine temporale i sei mesi, ma va valutato caso per caso".

La difficoltà della diagnosi può essere una delle cause per le per le quali il dolore cronico, come malattia, è molto sottovalutato? Ci si rassegna a soffrire?

"Sì, è così. È molto più semplice fornire una terapia farmacologica di primo livello e fermarsi mentre il paziente ha bisogno di un continuum di controlli, di visione del futuro su qual è la sua qualità di vita, sull’evoluzione della sua malattia".

Quali sono le patologie che conducono più frequentemente alla cronicità?

"Dalla fibromialgia alla neuropatia diabetica, dall’endometriosi alle emicranie alla nevralgia post erpetica. Pensiamo solo al diabete che sarà nel 2050 la prima patologia cronica. Siamo oggi molto bravi a trattare i diabetici, però poi ci sono comorbilità associate che il paziente si porta per tutta la sua vita e sono solo gestibili in parte con i farmaci. Pensiamo anche a al dolore oncologico ricorrente nel paziente che si è lasciato alle spalle il tumore e che è legato allo sviluppo di neuropatie dovute ai trattamenti che sono stati necessari per salvargli la vita, ma hanno generato talvolta un dolore ingestibile. Grazie alla sopravvivenza al cancro ora ci si trova di fronte a quadri clinici nuovi che sono gestiti dalle oncologie e dalle terapie del dolore".

Il dolore cronico è anche un problema di genere, ne soffrono maggiormente le donne? Perchè?

"Per più ragioni. Sul versante femminile ci sono alcune patologie che sono molto più frequenti rispetto alla parte maschile. Penso alla fibromialgia, patologia che ancora adesso è sì riconosciuta dalla comunità scientifica ma non ancora trattata con la corretta attenzione perché spesso viene addebitato a questa patologia, più diffusa tra le donne, un quadro psicosomatico. Inoltre, me ne accorgo con le mie pazienti nella quotidianità, le donne rispetto agli uomini tendono a tralasciare il loro quadro clinico, in qualche modo lo accettano fino ad arrivare a livelli di dolore insopportabili".

Il reparto di Terapia antalgica di Ravenna è uno dei pochi centri in Italia nei quali si effettua la neurostimolazione midollare. In 10 anni 950. Di cosa si tratta?

"È una terapia che sta dando risultati incredibili. Viene inserito un catetere nello spazio epidurale, dentro la colonna vertebrale, lo agganciamo a una pila che posizioniamo sottocute o nella pancia o nel gluteo del paziente: eroga un impulso elettrico che riesce a bloccare il dolore. E il decorso viene monitorato anche grazie all’intelligenza artificiale. I benefici hanno completamente cambiato la vita a pazienti impossibilitati a camminare dal dolore".

Perché non esiste ancora l’insegnamento della Terapia del dolore nelle Università?

"Questa è una tematica molto attuale e io ritengo che sia necessario strutturare una formazione universitaria adeguata. Perché l’approccio al dolore cronico necessita di una formazione specialistica e multidisciplinare. Il dolore cronico compromette profondamente la qualità della vita, limita la socialità, l’autonomia, la possibilità di lavorare. Molti pazienti ritengono la vita non degna di essere vissuta. E questa condizione, una grave emergenza del nostro tempo, necessita di risposte adeguate".

Leda Santoro