Contro la Marcegaglia: "Pronti alle vie legali"

La Fiom-Cgil è pronta ad agire per vie legali nei confronti della Marcegaglia per atteggiamento antisindacale. "Tuteleremo i lavoratori che sono stati vittima di un’ingiusta discriminazione conseguente all’adesione allo sciopero che si è svolto lo scorso 18 ottobre nello stabilimento ravennate", spiega il segretario generale della Fiom Cgil Ravenna, Ivan Missiroli. Intanto, ieri, sempre alla Marcegaglia, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno siglato il contratto aziendale, dopo che Fiom e Usb hanno fortemente criticato il percorso seguito che ha comunque visto un referendum dove ha votato l’85% dei lavoratori e il 62% ha conferito il mandato a chiudere l’accordo. Ai lavoratori andrà l’una tantum per il 2023 di 1.000 euro (a titolo di fringe benefit) da erogare in sostanziale esenzione d’imposta nel primo trimestre 2024. Si stabilisce, poi, un premio di produttività dell’importo di 1.525 euro per ogni anno dal 2024 al 2026, l’importo più alto tra i vari siti del Gruppo Marcegaglia in Italia; un valore aumentato di 250 euro rispetto al precedente e reso disponibile a un numero maggiore di dipendenti.

Tornando ai contrasti con l’azienda, questi i fatti contestati: nei giorni successivi alla giornata di astensione dal lavoro dell’ottobre scorso, un dirigente della Marcegaglia ha inviato un’email nella quale intimava di escludere dagli straordinari del sabato (molto ambiti dai dipendenti perché comprensivi di maggiorazione sullo stipendio) alcuni lavoratori di un reparto che avevano partecipato allo sciopero. Il testo della email scritta dal dirigente, è stato esposto nella bacheca dove il personale legge i propri orari, e "non lascia alcun dubbio sulle motivazioni del provvedimento ed è un chiaro esempio di come alcuni dirigenti di Marcegaglia intendano i rapporti con i propri collaboratori. E alle nostre richieste di scuse pubbliche, la Direzione si è limitata a rispondere in maniera insufficiente, banalizzando l’accaduto e riducendolo a un’iniziativa personale del proprio dirigente".

Secondo quanto si apprende da fonti vicine all’azienda, nella mail, che è stata affissa in bacheca da un non identificato dipendente, il dirigente avrebbe espresso un’opinione esclusivamente personale che non rispecchia minimamente la filosofia aziendale; inoltre, il dipendente stesso, è stato oggetto di un provvedimento disciplinare e l’azienda avrebbe espresso chiaramente a tutte le organizzazioni sindacali e alle Rsu il proprio distacco da quella posizione che assolutamente non condivide.

