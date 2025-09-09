Controlli a Marina di Ravenna. L’Arma denuncia 4 giovani per rissa

I carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna hanno denunciato a piede quattro ragazzi, tra i 21 e i 24 anni - uno di Ravenna, due di Bologna e uno della provincia di Lucca - per una rissa avvenuta la notte del 27 agosto scorso sul lungomare Colombo davanti all’ingresso di uno stabilimento balneare.

Tutto è scattato quando i militari di una pattuglia dell’Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio soprattutto nei pressi dei locali frequentati da giovani, hanno notato una rissa tra un gruppo di ragazzi: alcuni, alla vista delle divise, sono subito scappati. I carabinieri, dopo avere diviso le fazioni e riportato la calma, hanno identificato i quattro: nonostante la presenza dei militari, due dei ragazzi hanno continuato a minacciarsi e colpirsi a vicenda. Dopo avere nuovamente riportato la calma e accertato che nessuno aveva bisogno di cure mediche, i quattro, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine, sono stati formalmente identificati. Sono tutt’ora in corso verifiche per cercare di risalire agli altri partecipanti alla rissa anche attraverso testimonianze e l’analisi delle immagini dei vari circuiti di videosorveglianza.

Sempre Marina sabato notte è stata teatro di due episodi inquietanti e slegati tra loro per i quali è stato avvertito il pm di turno Angela Scorza. Tutto è partito quando gli agenti di una Volante sono intervenuti per una lite tra un ragazzo e una ragazza. In quel contesto, a terra è stato trovato uno zainetto contenente 12 cartucce calibro 12 senza documenti. Vista l’estraneità dei due del litigio, la presenza dello zaino è stata messa in relazione con una precedente segnalazione: quella di un ragazzo presumibilmente nordafricano che si aggirava su viale delle Nazioni con un fucile da caccia in mano. Per approfondire, verranno analizzate le immagini della videosorveglianza. Lo stesso verrà fatto per capire l’origine delle ferite riportate da un ragazzo rintracciato sempre sabato notte dalla polizia: in zona c’era anche un coltello abbandonato.