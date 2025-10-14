Controlli ai giardini Speyer. Arrestato con l’hashish

Nelle ultime settimane la Questura di Ravenna ha continuato in modo costante ad intensificare i servizi di controllo del territorio nell’intera provincia ed in città con particolare attenzione alla zona dei Giardini Speyer. Nello specifico, nell’ultimo mese sono stati organizzati servizi di Alto Impatto che, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno visto la partecipazione interforze di Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’attività, che ha visto il coinvolgimento della Polizia Stradale, nonchè della Polizia Provinciale e Locale, ha permesso di effettuare posti di controllo stradali, con la verifica di almeno un centinaio di veicoli, elevando sanzioni amministrative e segnalando illeciti penali in materia di violazione delle disposizioni del Codice della Strada, soprattutto in relazione alla guida in stato di ebbrezza. Controllati centinaia di soggetti, alcuni dei quali denunciati in ordine al reato di cui all’art. 10 bis del Testo Unico sull’Immigrazione in quanto, dalle verifiche effettuate, risultati irregolari sul territorio nazionale.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’attività di prevenzione e controllo presso la zona dei Giardini Speyer, nella quale sono predisposti, ormai con cadenza settimanale, servizi di intensificazione con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, grazie ai quali è stato possibile attuare, oltre ad una maggiore visibilità ed attività di prevenzione, anche una più diretta azione di controllo sia alle attività commerciali ivi presenti che ai soggetti stazionanti in zona, con precipuo obiettivo di individuare possibili illeciti in atto e rintracciare persone irregolari.

In particolare, l’attività ha permesso di elevare denunce per porto illecito di arma, violazione in materia di immigrazione e detenzione di sostanza stupefacente; in tale contesto, nella giornata dell’11 settembre., il personale delle Volanti ha arrestato un cittadino di nazionalità tunisina per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in quanto trovato in possesso di 46 grammi di hashish. "Quanto riportato – silegge in una nota della Questura – conferma l’impegno della Polizia di Stato di Ravenna, nel garantire la sua presenza capillare su territorio interessato, finalizzata a limitare i comportamenti di illegalità".