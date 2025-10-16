Controlli ai Giardini Speyer. Espulso straniero irregolare

Prosegue - meglio: si intensifica - l’attività di controllo del territorio a Ravenna da parte da parte della Polizia di Stato. Stando a una nota diffusa dalle forze dell’ordine, negli ultimi giorni, sono stati effettuati servizi mirati di vigilanza e controllo, finalizzati al contrasto delle forme di microcriminalità, con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine e delle squadre cinofile della Guardia di Finanza.

Più nello specifico, i controlli delle forze dell’ordine ravennati si sono concentrati nella zona dei Giardini Speyer (in città) e nelle località del litorale, con particolare attenzione a Lido Adriano; qui, le attività si sono per lo più svolte mediante verifiche in esercizi pubblici emersi già in precedenti attività di polizia o oggetto di segnalazioni da parte di cittadini.

Allo stesso tempo, non è stata tralasciata l’attività di vigilanza dinamica nei servizi presso i Giardini Speyer e la stazione ferroviaria, che ha permesso di elevare nei confronti di quattro giovani la sanzione amministrativa - per violazione dell’articolo 75 della legge in materia di stupefacenti - in quanto trovati in possesso di modica quantità di hashish per uso personale.

Nello stesso contesto è stato rintracciato uno straniero di nazionalità albanese non in regola sul territorio nazionale con le normative sul soggiorno. All’esito degli accertamenti di rito effettuati dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, l’uomo è stato espulso con accompagnamento presso la frontiera aerea di Roma-Fiumicino così da essere rimpatriato.

L’area dei Giardini Speyer è da tempo oggetto di controlli mirati da parte delle forze di polizia.