Controlli antidroga in un bar in piazza di polizia locale e carabinieri

Quel viavai di forze dell’ordine, e di cani antidroga ha destato molta curiosità nei numerosi passanti che venerdì pomeriggio popolavano le vie del centro storico di Faenza. In particolare quando ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, due gazzelle dei Carabinieri della locale Compagnia, un mezzo della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, due auto dell’Associazione Nucleo Cinofilo Emilia-Romagna ed una dell’Ausl si sono parcheggiate contemporaneamente tra Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e Corso Mazzini. A quell’ora infatti sono scattati i controlli, prima all’esterno e poi all’interno di un bar. L’operazione congiunta ha prodotto quindi il viavai all’interno del bar e nei locali di pertinenza dell’attività controllati da militari, agenti del comando di via Baliatico e cani addestrati ad individuare sostanze stupefacenti. I controlli si sono poi protratti fino alle 18 concludendosi con alcune verifiche che hanno interessato i cestini dell’immondizia comunali adiacenti al pubblico esercizio.

L’accertamento non ha dato esiti, almeno per quanto concerne le sostanze stupefacenti. Al termine dei controlli titolare e dipendenti hanno poi esposto i cartelli di chiusura anticipata e sono andati via.