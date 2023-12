Controlli antidroga zona stazione: sequestrato un etto di hashish

Ravenna, 22 dicembre 2023 – Ventiquattro persone identificate (17 delle quali straniere), sequestro di un etto di hashish nonché segnalazione alla Prefettura di una persona in possesso di una dose di sostanza stupefacente. E’ il bilancio dell’attività straordinaria di controllo messa in campo dalla Polizia Locale di Ravenna in collaborazione con l’Unità Cinofila dei colleghi di Riccione. In particolare, è stato rinvenuto, all’interno del sottopasso pedonale che collega Piazzale Aldo Moro a Viale Pallavicini, celato tra una fioriera in cemento e la parete del sottopassaggio, un panetto di circa 100 grammi di hashish.

Inoltre, nei pressi della fermata del trasporto pubblico locale antistante la stazione, il cane ‘Zico’ ha richiamato l’attenzione del suo conduttore verso un cittadino tunisino, il quale ha consegnato spontaneamente una dose di droga dalla tasca del giubbotto; la sostanza è risultata essere un oppiaceo ed avere un peso di 0,91 grammi. L’uomo è stato pertanto sanzionato a norma dell’articolo 8 del Regolamento di Polizia Urbana e segnalato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo per i provvedimenti di sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; sospensione della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno per motivi di turismo.