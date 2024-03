Controlli antispaccio in stazione. Sequestri e denunce della Locale

La Polizia Locale di Ravenna, nel corso di un servizio di controllo presso la zona della Stazione e strade limitrofe, e grazie all’ausilio dell’unità cinofila, ha identificato 18 persone, di cui 12 di nazionalità straniera e due delle quali, in possesso di sostanza stupefacente. All’altezza di viale Farini è stato fermato un ragazzo gunieano, già noto alle forze dell’ordine, che deteneva nella tasca dei pantaloni una piccola “dose” di sostanza stupefacente di 0,8 grammi che, sottoposta a narcotest risultava essere cannabis.

La perquisizione sia personale, che domiciliare ha dato esito negativo ed il 26enne, sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale è stato segnalato alla locale Prefettura quale consumatore. Nella limitrofa via Carducci è stato sorpreso un giovane di nazionalità rumena nell’atto di produrre una sigaretta, contenente sostanza stupefacente poi risultata hashish, come dallo stesso dichiarato. Il cane però richiamava nuovamente l’attenzione del conduttore sul ragazzo che veniva accompagnato al Comando per le procedure di identificazione e, sottoposto a perquisizione personale, è risultato in possesso di due panetti di cannabis: uno di circa 17,6 grammi e l’altro di circa 12 grammi. Nei confronti del minore si è proceduto alla denuncia a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con contestuale sequestro della sostanza stupefacente. Gli ulteriori controlli hanno consentito di rintracciare, all’interno di un contenitore per i rifiuti sempre nella via Carducci, due sacchetti di plastica contenenti un totale di 16,2 grammi di stupefacente tipo cannabis suddivisa in otto piccoli pezzi monodose. L’attività di monitoraggio, proseguirà anche nelle prossime settimane, e rientra in un progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, finalizzato alla prevenzione.