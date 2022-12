Controlli, cibo e la partenza per le destinazioni

L’Ocean Viking, con il suo carico di migranti, attraccherà alla banchina nord del terminal crociere di Porto Corsini in mattinata. Ad accoglierla troverà una imponente organizzazione messa a punto dalla Prefettura, in accordo con Comune e Regione. Saranno coinvolte almeno trecento persone. Un centinaio di forze dell’ordine, 80 volontari, la Caritas, 9 medici, il 118 e la Croce Rossa, i vigili del fuoco, 35 assistenti sociali e 28 mediatori culturali del Comune.

"Una mobilitazione allestita in tre giorni, tenendo conto che è Capodanno e che molte persone dovevano essere in ferie, invece sono accorse subito alla prima chiamata" commenta soddisfatto il prefetto Castrese De Rosa. E il sindaco Michele de Pascale: "Ci sentiamo pronti per l’arrivo della nave. In tre giorni non potevamo fare di più".

L’Ocean Viking attraccherà a pochi metri dall’ingresso della tensostruttura riscaldata del terminal crociere, che da maggio a novembre ospita il disbrigo delle pratiche burocratiche dei turisti. Salirà a bordo il medico della Sanità marittima che farà un primo screening dei profughi. In banchina e nella tensostruttura saranno presenti i medici della Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci.

Per primi scenderanno i 35 minori non accompagnati, poi gli adulti. Appena superato l’ingresso verranno indirizzati verso il punto-tamponi per rilevare l’eventuale contagio da Covid. Poi si passerà agli ambulatori allestiti all’interno di cinque tende della Protezione civile che si trovano dentro la tensostruttura. Il percorso proseguirà con l’area dove consumare un pasto caldo.

Successivamente ci saranno i controlli di polizia attraverso le foto segnaletiche, la consultazione di banche dati internazionali. Terminata anche questa fase, i migranti verranno indirizzati verso i pullman in attesa: quelli assegnati ai centri accoglienza emiliani verranno condotti a Bologna da dove verranno presi in carico dalle province alle quali sono stati destinati.

Da Rimini e Forlì-Cesena verranno al terminal per prendere in consegna uomini e donne.

Un’operazione che, complessivamente, richiederà tutta la giornata.

"Per noi è la prima volta che gestiamo l’arrivo di migranti a bordo di una nave. Con donne e uomini ci sono bambini, anche molto piccoli. Metteremo a disposizione tutta la preparazione che abbiamo nell’affrontare il tema dell’integrazione. Per questo ci saranno i nostri assistenti e i mediatori culturali" spiega il sindaco.

"Sappiamo che un conto è accogliere migranti sbarcati a Lampedusa e inviati a Ravenna temporaneamente nei centri di accoglienza, un conto è gestire contemporaneamente 113 persone. Ma ringrazio tutti gli enti, il sindaco e la Regione, per l’assoluta collaborazione" aggiunge il prefetto De Rosa.

Dei 113 migranti, 38 sono della Costa D’Avorio, 18 della Nigeria, 14 del Camerun, 12 della Guinea, 11 del Mali, 6 del Benin, 6 del Gambia e altrettanti del Pakistan, 1 del Ghana e 1 del Senegal.

lo. tazz.