Controlli dei carabinieri: arresti e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel week-end hanno intensificato i controlli lungo le principali vie di comunicazione al fine prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e contro la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha coinvolto decine di militari suddivisi in 33 pattuglie, di cui 21 in servizio presso le Stazioni Carabinieri e 12 del Pronto Intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, supportati anche da colleghi in abiti ’civili’. La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lugo ha gestito numerose chiamate provenienti dai cittadini per informazioni e, in particolare, per far fronte a 24 richieste di interventi presso le abitazioni, locali commerciali ed imprese presenti nel territorio lughese.

I controlli hanno permesso di arrestare un 22enne, poiché destinato a scontare una pena di due anni per una rapina commessa nel 2024 in Marina di Ravenna. I Carabinieri di Massa Lombarda lo hanno rintracciato e, una volta accertata con esattezza la sua identità, lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Bologna.

Un altro arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo che, nel corso degli ultimi mesi, hanno notato un 48enne violare in diverse circostanze le prescrizioni relative alla misura dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. Inosservanze che, segnalate all’Autorità Giudiziaria, hanno comportato un aggravamento della sua posizione, sfociato quindi nel suo arresto con il conseguente accompagnamento presso il carcere di Bologna.

I servizi hanno anche interessato diversi automobilisti e hanno consentito ai Carabinieri di Massa Lombarda di sequestrare ad uno di questi, una mazza da baseball che aveva nascosto sotto il proprio sedile, senza giustificarne il trasporto ed il possesso. Inoltre particolare attenzione è stata posta anche nei luoghi più isolati, in particolare, a Cotignola, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato un giovane trovato con della sostanza stupefacente, pare destinata a un uso personale. Analogo controllo è stato effettuato dai Carabinieri di San Lorenzo di Lugo che hanno sequestrato dell’hashish ad un altro giovane. In entrambi i casi saranno approfonditi i controlli per risalire ai canali di approvvigionamento della droga mentre i due ragazzi saranno segnalati alla Prefettura di Ravenna.

Nel complesso durante i servizi, lungo le arterie principali del territorio lughese, sono stati predisposti numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare, nelle ultime 72 ore, 243 persone di cui 52 stranieri e 178 veicoli. I controlli straordinari dei Carabinieri di Lugo proseguiranno e saranno intensificati nelle prossime settimane, soprattutto in orario serale e notturno.