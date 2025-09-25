Controlli dei Carabinieri . Rinvenuti 5 panetti di hashish nei pressi di una panchina

Controlli dei carabinieri: denunce e sequestri. Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della Romagna Faentina, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale.

In tale contesto a Castel Bolognese, pochi giorni fa, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno sequestrato quasi trecentocinquanta grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti, rinvenuti nei pressi di una panchina del centro cittadino. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso al fine di individuarne i possessori.

I colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno invece denunciato uno straniero, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, minaccia aggravata e danneggiamento, nonché sanzionato per ubriachezza molesta.

Gli stessi militari hanno poi denunciato un automobilista che, alla guida della sua auto e in stato di ebbrezza alcolica, ha causato un incidente in piena notte, andando a sbattere contro un altro veicolo a bordo. Per l’uomo, oltre alla denuncia, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida ed il sequestro dell’auto.