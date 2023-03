Controlli della Polizia locale, revocate oltre 20 patenti nelle ultime due settimane

"L’attento e continuo presidio e controllo del territorio da parte degli agenti del comando di Polizia locale della Bassa Romagna, guidati e coordinati dalla comandante Paola Neri, è sotto gli occhi di tutti quotidianamente. La sicurezza urbana è una nostra priorità". Così Daniele Bassi, delegato alla Sicurezza per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, commenta i servizi di controllo effettuati nelle ultime due settimane dalle pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna. Tra i dati spicca il sequestro, dall’1 marzo nel territorio dell’Unione, di 14 veicoli circolanti senza assicurazione. Più nel dettaglio, lungo la statale 16, tra Glorie e Alfonsine, gli agenti hanno confiscato una Kia Ceed e revocato la patente di guida a un 60enne italiano che conduceva un veicolo già sottoposto a sequestro per mancanza di assicurazione. A Bagnacavallo, invece, un 30enne italiano, pluripregiudicato, è stato trovato alla guida di una Volkswagen Golf con la patente revocata, senza la revisione e senza assicurazione. Passando a Conselice, due cittadini (uno di nazionalità marocchina e uno romena) in due distinte occasioni hanno tentano di ingannare gli agenti al posto di blocco in quanto, essendo sprovvisti di patente, hanno fornito generalità inesistenti. A Massa Lombarda fermato un 15enne in sella a un motociclo 125 cc, per il quale l’età minima prevista è di 16 anni, e inoltre non assicurato. A carico dei suoi genitori sono stati elevati verbali per un totale di 6.434 euro. Durante i pattugliamenti serali, due sono le patenti revocate per guida in stato di ebbrezza: a due lughesi con valori prossimi a 1,5 gl, e 0,9 gl.

lu.sca.