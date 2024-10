Controlli della Polizia. Minorenni rubano decine di medagliette della Madonna

La Polizia di Stato, nell’ambito di servizi straordinari di prevenzione disposti dal Questore Lucio Pennella, nella giornata di lunedì scorso ha intensificato le attività di controllo del territorio in alcune zone cittadine. In particolare, le Volanti, insieme a equipaggi specializzati del Reparto prevenzione crimine di Bologna, hanno setacciato i luoghi ed esercizi pubblici in prossimità della stazione ferroviaria ed in tale contesto sono state controllate 60 persone e verificati 24 veicoli, senza riscontrare infrazioni. Nella stessa serata, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato dei giovani armeggiare vicino a veicoli in un vicolo del centro, sono stati fermati due minorenni, trovati in possesso di un cutter ed alcuni oggetti, tra i quali un sacchetto contenente diverse decine di medagliette dorate raffiguranti la Vergine Maria; gli accertamenti hanno permesso di acclarare come queste erano state appena trafugate dall’interno di un furgone e riconosciute dal proprietario; i due giovani, per il furto commesso sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria competente. Sempre in relazione al quartiere interessato dai controlli, la Divisione Anticrimine ha controllato un cittadino straniero, frequentatore di diversi locali pubblici ivi presenti, arrestato alcuni giorni prima per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo d’arma; all’esito degli accertamenti, considerati gli elementi pericolosità della persona il Questore ha emesso nei confronti dell’uomo il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei bar della zona per due anni. La Squadra Mobile ha anche rintracciato un nordafricano sul quale pendeva un ordine di carcerazione: è stato condotto alla casa circondariale.