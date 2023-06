Controlli dell’ispettorato del Lavoro, della Finanza e della polizia su autisti distaccati: contestata evasione contributiva per 2 milioni

Una evasione contributiva per 2 milioni e 140mila euro, oltre alla truffa ai danni dello Stato e a falsi distacchi di autisti dalla Romania. È quanto l’ispettorato del Lavoro di Ravenna, assieme a guardia di finanza, vigilanza Inps e polizia, ha contestato al termine di un’indagine che ha interessato una società del ravennate attiva nel settore del trasporto merci nazionale e internazionale. Secondo le verifiche, gli amministratori della società, attraverso un complicato reticolo avevano costituito società in altri Paesi europei (Romania, Belgio e Slovacchia) con la finalità di sottrarsi agli adempimenti contributivi e di avvantaggiarsi in particolare del regime previdenziale romeno, ritenuto più favorevole, attraverso un uso ritenuto illecito del distacco transnazionale. Le verifiche, che hanno interessato un centinaio di posizioni lavorative nel corso del 2021, hanno permesso di accertare un’evasione milionaria con conseguenti denunce.