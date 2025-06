Controlli durante la Notte Rosa. Due arrestati per resistenza. Il bilancio dei carabinieri

Due persone arrestate, sedici denunciate e quattordici patenti ritirate. Questi risultati di una serie di controlli straordinari del territorio effettuati dai Carabinieri delle Compagnie di Ravenna e Cervia-Milano Marittima lungo il litorale della provincia, durante l’ultimo week-end coincidente con la Notte Rosa, con lo scopo di contrastare i reati predatori, prevenire incidenti stradali causati dall’abuso di alcool, dall’uso di stupefacenti e dalle violazioni dei limiti di velocità, nonchè fronteggiare il fenomeno della malamovida. Complessivamente più di 500 sono state le persone identificate, 250 i veicoli controllati dalle pattuglie impiegate, che hanno avuto il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze, appositamente addestrati per fronteggiare situazioni di emergenza.

Arrestati due stranieri per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciate 16 persone: 2 per insolvenza fraudolenta, 7 per guida in stato di ebbrezza alcolica e altre 7 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, con l’immediato ritiro della loro patente.

Queste ultime violazioni, precisa l’Arma in una nota, sono state accertate grazie all’utilizzo di un laboratorio mobile forense, dislocato lungo le principali arterie stradali e in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati da giovani, con a bordo personale medico specializzato, completo di strumenti in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti tramite campione salivare.