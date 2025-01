Controlli durante le festività. Trentasette denunce e due arresti

Sono state denunciate 37 persone perlopiù per reati da codice rosso. Due sono state arrestate per furto in abitazione. Ma sono anche state identificate 2.700 persone sulla strada e controllati più di 1.300 mezzi con 11 patenti ritirate. È il bilancio stilato dai carabinieri del comando provinciale grazie ai servizi di controllo svolti durante le festività e potenziati per migliorare la prevenzione dei reati e assicurare la tranquillità di residenti e turisti.

I militari hanno anche rafforzato i servizi di vigilanza in tutte le aree della città maggiormente frequentate come il centro storico e le zone ad alta attrattività commerciale; in particolare quelle legate allo shopping natalizio, senza tralasciare i quartieri periferici e quelli più sensibili. Parallelamente sono state monitorate, anche grazie al supporto di pattuglie a piedi con personale in uniforme di rappresentanza, le aree pedonali del centro città. Le uniformi di rappresentanza non sono passate inosservate per chi le ha incrociate: i carabinieri durante i servizi a piedi per le vie del centro storico, pronti ad ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità, hanno creato un’ulteriore occasione per rendere tangibile la vicinanza dell’Arma ai cittadini.

I servizi hanno ottenuto riscontri positivi, contribuendo secondo l’Arma alla prevenzione e alla repressione dei reati migliorando la sicurezza percepita. Nel dettaglio sono state denunciate a piede libero 37 persone per maltrattamenti in famiglia o verso i conviventi, violenza sessuale, atti persecutori, truffa, ricettazione e minaccia. Poi sono stati arrestati due cittadini di origine extracomunitaria colti in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione. Quindi su strada sono state identificate circa 2.700 persone e controllati più di 1.300 mezzi; infine sono state ritirate 11 patenti e sono scattate altrettante denunce a piede libero per guida in stato di ebbrezza.