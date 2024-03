"Controlli e market chiusi dopo le 20.30"

"L’attenzione resta alta per evitare che soprattutto sul nostro territorio certe situazioni non si evolvano. Per questo bisogna segnalare tutti gli episodi". Così l’assessore alla Sicurezza del Comune di Faenza, Massimo Bosi, dopo la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi ieri e coordinata dalla Prefettura di Ravenna. Il riferimento riguarda gli episodi che si sono verificati negli ultimi tempi a Faenza e che hanno avuto per protagonisti giovani e giovanissimi. Dai daspo e dai provvedimenti comminati ad alcuni maggiorenni all’ultimo episodio denunciato pubblicamente da una mamma faentina il cui figlio tredicenne insieme a un amico e coetaneo domenica pomeriggio in piazza della Libertà sarebbero stati raggiunti e accerchiati da un gruppetto di adolescenti, i quali con minacce del tipo “ti vengo a prendere fuori da scuola” avrebbero costretto i due a consegnare loro “tutto quello che avevano”, ovvero pochi spiccioli. A fare impressione, come raccontato dalla madre di uno dei due tredicenni, sono le modalità, e il fatto che un episodio del genere sia avvenuto in un contesto cittadino molto differente dalle periferie di grandi città.

"Cerchiamo di tenere sotto controllo le varie situazioni che si verificano – ha detto l’assessore Bosi – così come in tema di ordine pubblico, visto anche ciò che di recente è accaduto a Ravenna, proseguiremo con provvedimenti mirati. Per esempio da un anno e mezzo abbiamo applicato in città un’ordinanza che vieta l’apertura oltre le 20.30 di varie attività, e i risultati ci sono stati tant’è che la riproporremo". Altre iniziative si sono inoltre svolte nei giorni scorsi. Nell’ambito del progetto ‘Troppo tardi per tornare indietro’, sono stati infatti attuati servizi mirati di controllo del territorio nell’area faentina con equipaggi della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e Provinciale, oltre al contributo di professionisti dell’Ausl Romagna. I servizi di controllo si sono svolti a Faenza e a Castel Bolognese, ed hanno portato ad identificare complessivamente 114 persone, e controllare due pubblici esercizi e 87 veicoli. Sono state ritirate sette patenti per abuso di sostanze alcoliche, cinque persone sono state denunciate in stato di libertà, e sono state elevate due contestazioni per altre violazioni al codice della strada. Inoltre è stato disposto il sequestro di un veicolo perchè il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro.

d.v.