Controlli Guardia costiera Scovati pescatori di frodo Multe da duemila euro

Scovati altri pescatori di frodo. Sono stati effettuati l’altra notte numerosi controlli a mare da parte degli equipaggi della Direzione marittima – Guardia costiera dell’Emilia-Romagna, allo scopo di verificare la regolarità delle attività di pesca svolte lungo la fascia costiera.

Era di appena qualche giorno fa un altro sequestro importante sempre nell’ambito della lotta alla pesca di frodo nelle nostre acque e il contestuale sequestro delle vongole pescate.

I militari hanno riscontrato alcuni illeciti amministrativi che hanno portato alla contestazione di

sanzioni e al sequestro di attrezzi da pesca e di prodotto illecitamente catturato.

In un caso, nelle acque al largo di Marina di Ravenna, è stata individuata un’unità da pesca con a bordo la cosiddetta “idrorasca”, un attrezzo che può essere impiegato soltanto all’interno delle concessioni per molluschicoltura, per le operazioni di allevamento delle vongole.

Al pescatore è stata contestata una sanzione pecuniaria pari a 2000 euro, e contestualmente è stata posta sotto sequestro l’attrezzatura utilizzata in maniera irregolare.

In seguito, a breve distanza da Porto Garibaldi, un’unità del tipo “turbosoffiante” autorizzata alla cattura dei molluschi in mare è stata sorpresa in attività di pesca sotto costa, in violazione della norma comunitaria che prevede per questa tipologia di pescherecci l’obbligo di mantenersi oltre 0,3 miglia nautiche dal litorale, circa 550 metri, con l’obiettivo di tutelare le risorse ambientali.

Al pescatore è stata comminata una sanzione di 2000 euro e il prodotto catturato, costituito da 100 kg di vongole, è stato sottoposto a sequestro e subito rigettato in mare in quanto ancora vitale.

"L’obiettivo principale dei controlli – si legge nella nota che è stata inviata dalla Guardia costiera regionale –, che continueranno anche nei prossimi giorni, è quello di tutelare le risorse biologiche dell’ambiente marino, e nello stesso tempo i pescatori che operano professionalmente nel rispetto delle regole".