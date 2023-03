Controlli in aziende Tre lavoratori ‘in nero’ Sospese due attività

Quattro imprese su otto controllate dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Ravenna con l’Ispettorato territotiale del lavoro e i carabinieri di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia-Milano Marittima, sono risultate non in regola. Dai sopralluoghi, effettuati nel settore edile, commerciale e dei pubblici esercizi, su 23 lavoratori identitificati è emerso che tre sono stati assunti con contratti irregolari e altri tre completamete ‘in nero’.

Due sono state le sospensioni delle attività imprenditoriali adottate per un’impresa di Ravenna e una di Lugo e un imprenditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver impiegato in un cantiere edile un extracomunitario privo del permesso di soggiorno.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 24.000 euro, anche per inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra le quali l’omessa protezione dalla caduta dei materiali dall’alto.