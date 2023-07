Controlli nelle ex colonie a Tagliata

Sono stati potenziati i dispositivi di controllo del territorio attivati dal Questore di Ravenna Lucio Pennella nelle località turistiche di Cervia e dintorni. Venerdì mattina personale della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza hanno svolto un servizio di controllo straordinario rivolto in particolare a contrastare il fenomeno di occupazione di stabili ed immobili abbandonati, in quanto, spiega una nota della Questura, "potenziali luoghi di aggregazione per soggetti senza fissa dimora, dediti a traffici illeciti o a consumo di sostanze stupefacenti".

Nell’occasione, in un ex esercizio commerciale del Lungomare Deledda nei pressi del porto-canale, è stato identificato un cittadino marocchino sprovvisto di permesso di soggiorno, pregiudicato per reati contro il patrimonio, inerenti agli stupefacenti e in materia di immigrazione.

Nello stesso contesto sono stati poi passati a setaccio gli edifici (cioè le ex colonie) situati nella zona di Tagliata di Cervia e un’area pertinente un’abitazione abbandonata. Quest’ultima si trova nei pressi della statale 16 a Pinarella, dove sono stati rintracciati rispettivamente un cittadino marocchino senza fissa dimora, pregiudicato, sprovvisto di documenti, titolo di soggiorno e gravato da espulsione e un cittadino tunisino, nelle medesime condizioni.

In virtù di questo i due sono stati accompagnati negli uffici della Questura per le attività di identificazione. Uno dei due marocchini è stato indagato per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e successivamente sono stati posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le valutazioni delle procedure di espulsione.

I servizi di prevenzione sono continuati nelle ore serali, lungo le principali arterie stradali del cervese, durante i quali sono state identificate 137 persone e sottoposti a controllo 116 veicoli: in questo contesto sono state irrogate quattro sanzioni al codice della strada, due violazioni amministrative per possesso di sostanza stupefacente e una patente di guida ritirata. Questi i risultati dell’attività svolta dalle forze dell’ordine.