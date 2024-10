Ravenna, più controlli della polizia: due minorenni fermati e un arresto

Ravenna, 30 ottobre 2024 – Una persona tratta in arresto, due minorenni segnalati all’Autorità Giudiziaria e un divieto di accesso e di stazionamento per due anni nelle immediate vicinanze dei bar della una zona della città.

E’ il bilancio dell’attività della polizia di Ravenna, che lunedì scorso, nell’ambito di servizi straordinari di prevenzione disposti dal questore Lucio Pennella, ha intensificato i controlli in alcune zone cittadine.

In particolare, le volanti, unitamente ad equipaggi specializzati del reparto prevenzione crimine di Bologna, hanno setacciato i luoghi ed esercizi pubblici in prossimità della stazione ferroviaria: in tale contesto sono state controllate 60 persone e verificati 24 veicoli, senza riscontrare infrazioni.

Nella stessa serata, grazie alla pronta segnalazione di un cittadino che aveva notato dei giovani armeggiare vicino a diversi veicoli in sosta in un vicolo del centro, sono stati fermati due minorenni, trovati in possesso di un cutter ed alcuni oggetti, tra i quali un sacchetto contenente diverse decine di medagliette dorate raffiguranti la Vergine Maria.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare erano state appena trafugate dall’interno di un furgone e riconosciute dal proprietario che su richiesta degli operatori si era recato subito sul posto.

Entrambi sono segnalati all’Autorità Giudiziaria competente. Sempre lunedì, la divisione anticrimine ha emesso una misura di prevenzione nei confronti di uno straniero, abituale frequentatore di diversi locali pubblici della zona della stazione, il quale alcuni giorni prima era stato arrestato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché per porto abusivo d’arma; all’esito degli accertamenti, considerati gli elementi pericolosità della persona e al fine di prevenire il verificarsi di altri episodi di disordine sociale nonché contrastare i fenomeni di illegalità che possono svilupparsi nelle aree urbane, il questore ha emesso nei confronti dell’uomo il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei bar della zona per un periodo di due anni.

Nella medesima serata la Squadra Mobile ha rintracciato un cittadino nord africano sul quale pendeva un ordine di carcerazione a seguito di condanna a tre anni e cinque mesi di detenzione per reati inerenti lo spaccio e traffico di droga; l’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Ravenna.