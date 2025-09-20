Controlli straordinari. Un arresto e tre denunce

Controllo straordinario dei carabinieri nel territorio lughese: un arresto e tre denunce. I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel corso degli ultimi giorni, hanno eseguito

diversi servizi di controllo straordinario del territorio, sia nel centro cittadino che nei comuni e nelle frazioni limitrofe, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati

contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Voltana di rintracciare e arrestare un 49 enne straniero, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dovendo espiare una pena di 5 anni e un mese di reclusione, per reati contemplati dal ’codice rosso’.

I colleghi della Stazione di Lugo, invece, hanno denunciato due persone, già conosciute alle Forze dell’Ordine per i loro trascorsi giudiziari, una ritenuta presunta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di circa 60 grammi di hashish, e l’altra fortemente indiziata di furto aggravato poiché trovata in possesso di due portafogli e un paio di scarpe, appena rubati da due negozi del centro storico.

Infine a Massa Lombarda, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato un pregiudicato straniero di 36 anni, presunto autore di un furto all’interno di un supermercato del paese.

In totale sono stati controllate 154 persone, 67 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni ad altrettanti utenti della strada, alcuni dei quali sorpresi alla guida di un monopattino senza avere il casco indossato, mentre ad altri è stata ritirata la patente di guida per aver effettuato sorpassi pericolosi.