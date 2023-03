Controllo al distributore di benzina: evase tasse per 570.000 euro

Evasore totale. Non esponeva i prezzi al pubblico e non ha presentato nemmeno le dichiarazioni fiscali evadendo oltre 570.000 euro di imposte. La Guardia di Finanza di

Ravenna, durante un servizio di controllo agli impianti stradali di carburante, ha ispezionato un distributore facente parte della rete commerciale di una primaria compagnia petrolifera con punto vendita nell’area litoranea ravennate, che, all’esito degli approfondimenti svolti è risultato evasore totale, non avendo provveduto a depositare le prescritte dichiarazioni fiscali annuali, evadendo così sia le imposte dirette che l’Iva dovuta.

I finanzieri avendo accertato che il gestore del punto vendita non aveva esposto il cartello con i prezzi praticati, hanno deciso di fare ulteriori verifiche su altri aspetti gestionali, tra cui la corrispondenza contabile e fisica del prodotto giacente e la qualità dello stesso, attraverso un apposito campionamento, riscontrando una deficienza di gasolio di 40 litri oltre il consentito, violazione che prevede anch’essa una sanzione amministrativa, da 500 a 3mila euro.

Alla luce delle diverse irregolarità constatate, i militari hanno quindi deciso di verificare, tramite le banche dati del Corpo, la correttezza della posizione fiscale dell’impresa: la società non aveva presentato le dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2017 e 2018, ragion per cui veniva aperta nell’immediatezza anche una verifica fiscale. Una ulteriore indagine ha permesso di ricostruire l’intero volume d’affari del gestore, risultato superiore al milione di euro per entrambe le annualità verificate. Al termine delle operazioni è stata dunque recuperata a tassazione per le imposte dirette una base imponibile per circa 300.000 euro e accertata un’Iva evasa per oltre 500.000 euro.