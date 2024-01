Controllo delle nutrie. Gli operatori useranno anche le carabine: "Proteggiamo i fiumi"

Sono 20 anni che la Provincia porta avanti un piano di contenimento delle nutrie. Ma certo, dopo quello che è successo a maggio la lotta contro questi animali appare più importante: e così in questi giorni è partito un corso di formazione con prove pratiche al poligono di tiro di Ravenna. È riservato a operatori specializzati che, dopo avervi preso parte e in accordo con la Provincia, potranno dare la caccia ai roditori anche usando le carabine. Si tratta di una possibilità già adottata nel Ferrarese. "La Regione lo prevede come piano speciale – dice Lorenza Mazzotti, comandante della polizia provinciale di Ravenna –, è un’attività eccezionale sperimentale che può essere svolta. Dopo l’alluvione abbiamo attivato questo percorso, poi approvato dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura. E ora stiamo facendo il corso di formazione con gli istruttori di tiro per abilitare gli operatori".

In un documento della Provincia si legge che i corsi di questo tipo che è possibile organizzare devono essere "comprensivi di istruzioni in materia balistica, sulle caratteristiche e regole d’uso delle diverse armi, indicazione puntuale dei comprensori in cui le caratteristiche orografiche e di densità abitativa consentono lo sparo in sicurezza ed esame selettivo comprensivo del superamento di una prova di tiro".

I partecipanti al corso, circa quindici persone, sono operatori che erano già in possesso dell’abilitazione specifica (non solo sono in possesso della licenza di caccia, ma hanno anche conseguito una specifica abilitazione per eseguire i piani di contenimento della nutria) e operano nel territorio di pianura della nostra provincia, perlopiù sui fiumi, come si può immaginare: "Sicuramente le tane sono un elemento che ha ulteriormente aggravato la situazione a maggio, anche se non la causa principale del disastro – dice Mazzotti –. È provato che avere tane di animali lungo gli argini può portare a eventi ancora più drammatici".

Gli operatori che interverranno con la carabina dopo aver seguito il corso lo faranno sempre in accordo con la Provincia: "Prima di uscire a cercare le nutrie c’è un lavoro congiunto: facciamo sopralluoghi per individuare le zone dove c’è maggiore necessità, chiediamo loro di dirci quando vanno, c’è un referente che ci fa rapporto. È tutto ben gestito".

Il piano di contenimento finora veniva effettuato finora quasi esclusivamente con l’utilizzo di gabbie che permettevano di catturare ogni anno in media a 11mila nutrie in provincia. Un numero molto alto, ma che gli enti locali intendono aumentare dopo gli eventi di maggio.

Sara Servadei