Controllo di vicinato, riecco gli incontri

Ripartono a Faenza gli incontri con i gruppi di ’Controllo di vicinato’; una trentina quelli sorti nel tempo che ad oggi contano circa 2.000 iscritti. Nel corso degli incontri con esponenti del comune e del comando della polizia locale presenteranno anche la nuova app Fatatam.

I prossimi incontri, prenderanno il via stasera al circolo Arci di Granarolo Faentino (viale Donati 7) con i Gruppi: Granarolo e Sant’Andrea – Cassanigo. Il 10 luglio, al Centro Sociale Corbari (via Canal Grande 46) appuntamento con i Gruppi: Orto Bertoni, Bocche dei canali, Paradiso e Giovanni Paolo. Tutti gli incontri prenderanno il via alle 21. Chi non fosse ancora iscritto al nuovo sistema di Controllo di vicinato, potrà farlo la sera stessa, dalle 20.15, portando con sé una fotocopia di un documento di identità.