Controllo di vicinato, si cercano volontari

Il controllo di vicinato arriva anche nella località di Castiglione. Dopo il primo incontro pubblico informativo, che si è svolto mercoledì sera all’oratorio di San Lorenzo, si cercano volontari per avviare il percorso insieme a Polizia locale, forze dell’ordine, Amministrazione e Consiglio di zona. E pare non sarà difficile formare il primo nucleo di volontari, considerando il successo della serata – circa 50 persone presenti – e gli ottimi risultati raggiunti dalle località in cui il controllo di vicinato è già attivo da anni (Savio, Pisignano-Cannuzzo e Montaletto-Villa Inferno). L’incontro di mercoledì è stato moderato dal vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Tra i relatori, il vicecomandante della Polizia locale di Cervia, Roberto Giunchi, che ha sottolineato l’importanza di un’osservazione attenta del proprio quartiere e presentato il progetto.

I residenti sono stati invitati a monitorare le proprietà dei vicini in loro assenza e a prestare attenzione a comportamenti sospetti, come veicoli o persone che si muovono in modo anomalo. Le segnalazioni possono rivelarsi fondamentali per la sicurezza della comunità. Il capitano Umberto Cerracchio, comandante della Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima, e il maresciallo maggiore Albano Tascini, comandante della Stazione di Castiglione hanno poi illustrato esempi delle truffe più comuni e fornito suggerimenti per evitarle. Il progetto di controllo di vicinato non prevede la creazione di ronde o interventi diretti, ma si basa su un approccio di segnalazione consapevole. I cittadini sono incoraggiati a mantenere un dialogo costante con i coordinatori del progetto, i quali avranno il compito di comunicare eventuali situazioni sospette alle forze di polizia e di contattarle in caso di emergenze. Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare il senso di comunità e la collaborazione tra cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di rendere Castiglione di Cervia un luogo sempre più sicuro e accogliente. I partecipanti hanno ringraziato il Consiglio di zona di Castiglione per il supporto all’organizzazione della serata e per essersi resi disponibili ad essere punto di riferimento per far partire il progetto a Castiglione del controllo di vicinato. Per ulteriori informazioni sul progetto di Controllo di vicinato a Castiglione di Cervia e su come partecipare, si invita la cittadinanza a contattare il Consiglio di zona di Castiglione di Cervia all’indirizzo mail cdzcastiglione@comunecervia.it.

Ilaria Bedeschi