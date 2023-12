Percorre 3 km contromano sulla Ferrara-mare: fermato 83enne

Comacchio (Ferrara), 13 dicembre 2023 – Al volante di un'utilitaria aveva percorso contromano circa tre chilometri del raccordo autostradale Ra8 (noto come superstrada Ferrara-Porto Garibaldi), l’automobilista 83enne residente in provincia di Ravenna, fermato questa mattina dai carabinieri di Comacchio.

A segnalare al 112 la presenza della vettura sono stati alcuni utenti della trafficata arteria. Sul posto si è precipitata una pattuglia dell’Arma, che al chilometro 44+500 ha intercettato e fermato il veicolo.

Fin da subito il pensionato, che per fortuna non aveva provocato alcun incidente, si è dimostrato estremamente dispiaciuto per l'accaduto, ammettendo di avere erroneamente imboccato a Comacchio l'arteria stradale nella corsia di marcia sbagliata.

L'uomo, al quale è stata ritirata la patente di guida per la successiva revisione, è stato multato e quindi affidato dai militari al figlio, giunto nel frattempo sul posto.