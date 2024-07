Prende contromano una rotatoria e sperona un'autovettura

Faenza, 3 luglio 2024 – È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, con il contestuale ritiro immediato della patente di guida ai fini della revoca. Stiamo parlando della 61enne forlivese che, al volante di una ‘Ford’, ha imboccato contromano una rotatoria situata a Faenza, scontrandosi frontalmente con una Peugeot condotta da una 70enne del posto. Fortunatamente entrambi gli occupanti non hanno riportato lesioni.

L’episodio è avvenuto tra via Emilia Levante e l’ingresso alla circonvallazione lato valle. Scattato l’allarme, sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia del Nucleo della Sezione Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina. Sin dal primo momento gli agenti si sono resi conto dello stato di alterazione psico-fisica della conducente.

La 61 enne, che viaggiava da Forlì verso Bologna, era infatti convinta di trovarsi ancora nel territorio di Forlì e di aver imboccato la strada per un supermercato. Riportatala alla calma, gli agenti l’hanno sottoposta alla prova dell’etilometro, che ha registrato un valore superiore a 2 grammi di alcol per litro, ossia oltre quattro volte il limite consentito. Inevitabile a quel punto la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, con il contestuale ritiro immediato della patente di guida ai fini della revoca.