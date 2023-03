Contromano sulla via Emilia Alcol quattro volte oltre il limite

Si immette contromano sulla via Emilia, aveva quattro volte oltre il limite consentito di alcol.

A finire nei guai un 51enne faentino che nei giorni scorsi, poco prima delle 19.30, dopo aver percorso via Boaria, si era immesso sulla Statale Emilia Ponente, svoltando a sinistra, contromano, circolando quindi nella semicarreggiata riservata ai veicoli che provengono dall’opposto senso di marcia.

Dopo aver percorso diversi metri la Ford condotta dal 51enne ha impattato lateralmente contro una Citroen Saxo condotta da un 56enne di Castel Bolognese sulla quale viaggiava anche la moglie.

Fortunatamente l’urto tra le sue autovetture non è stato particolarmente violento e l’unica a riportare lievi conseguenze dall’impatto è stata la passeggera dalla Citroen.

Scattato l’allarme sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo infortunistico della polizia locale dell’Unione per i rilievi di legge.

La sorpresa però per gli agenti di polizia locale è arrivata al momento dell’esito della prova dell’etilometro sul conducente della Ford che aveva imboccato contromano la via Emilia.

L’uomo infatti ha portato il valore dello strumento a ben quattro volte il consentito che è di 0,50 gl.

Per il 51enne è quidi scattato immediatamente il ritiro della patente di guida e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

La polizia locale dell’Unione faentina, oltre a ribadire l’importanza di non mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche, evidenzia che, oltre a mettere in pericolo se stessi e gli altri, per questo tipo di infrazione è prevista un’ammenda fino a 12mila euro e la revoca della patente di guida.