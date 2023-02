Controstrada di via Granarolo, cantiere al via da lunedì

Da lunedì a venerdì 24 febbraio, dalle 7 alle 18, verranno eseguiti i lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale su alcuni tratti della controstrada di via Granarolo che rimarrà chiusa al transito. Durante l’intervento ai mezzi verrà garantito l’immissione da via Granarolo verso via in via Mengolina mentre nella via oggetto dell’intervento il transito sarà garantito solo ai mezzi di soccorso, residenti o utenti diretti alle aziende. Le modifiche alla viabilità saranno indicate dalla segnaletica di cantiere.

I lavori, per un ammontare di 120mila euro, permetteranno di sistemare uno dei tratti d’asfalto più devastati appena fuori Faenza. Nel dettaglio, il cantiere sarà aperto tra lo stabilimento della Cisa e la rotatoria di via Corgin, per una lunghezza di circa 400 metri e larghezza di oltre 15 metri.