Controstrada di via Granarolo Ok a lavori per 120mila euro

Con una determina del dirigente dei Lavori pubblici, l’Unione ha dato il via libera al finanziamento per 120mila euro dei lavori in uno dei tratti d’asfalto più devastati appena fuori Faenza: la controstrada di via Granarolo, striscia d’asfalto che corre al lato della provinciale, ma ancora all’interno del territorio comunale. Quel tratto di strada è particolarmente utilizzato da auto e mezzi pesanti, che gravitano nella zona industriale nei pressi del casello dell’A14, quale alternativa alla viabilità ordinaria e quindi particolarmente sottoposta a importanti sollecitazioni. A questo vanno aggiunte le piogge persistenti degli ultimi mesi che hanno contribuito a creare buche che si sono trasformate in trappole per i veicoli e per chi li percorre con bici o moto.

I precedenti interventi, come si legge nel documento pubblicato sul sito dell’Unione della Romagna Faentina, realizzati con la chiusura delle buche usando del conglomerato bituminoso a freddo, non hanno dato buoni risultati e non hanno reso fruibile in sicurezza la strada; pertanto, gli uffici tecnici hanno deciso di intervenire urgentemente per mettere mano al tappeto di usura così da garantire l’utilizzo della viabilità e dei parcheggi, molto utilizzati dai tanti dipendenti delle aziende della zona, che al momento appaiono completamente sbiaditi. Il tratto maggiormente dissestato e che quindi sarà interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria è quello compreso tra lo stabilimento della Cisa e la rotatoria di via Corgin, per una lunghezza di circa 400 metri e larghezza di oltre 15 metri.

Secondo quanto spiegato del documento, il lavoro consisterà nel riempimento delle buche e degli avvallamenti con conglomerato bituminoso a caldo. Successivamente verrà effettuato un lavoro di pulizia e lo spazzamento per riportare tutto alla stessa quota. Infine verrà steso un manto di emulsione bituminosa che servirà da aggrappante per quello che viene definito ‘tappeto di usura’ dello spessore di almeno 4 centimetri. Al termine di questo intervento verrà tracciata la segnaletica orizzontale con l’individuazione degli stalli per i posti auto da lasciare in sosta. È questo il primo step di lavori che interessa via Granarolo, anche quella sorvegliata speciale e che attende le condizioni meteo favorevoli per poter ricevere un importante intervento di manutenzione straordinaria.