Convegno a Russi. L’incasso andrà all’Ail

Questa sera alle 20.30 al Teatro Comunale di Russi (via Cavour 10) il convegno ’Un sogno che diventa realtà’ promosso dal Lions Club Russi con Ail Ravenna. Il Lions Club di Russi celebra i suoi trent’anni di attività con un appuntamento dedicato alla ricerca ematologica e alla solidarietà. L’iniziativa è volta a presentare il progetto sostenuto da Ail Ravenna per la realizzazione di una nuova Unità di Trapianto di Cellule Staminali allogeniche all’interno dell’Unità operativa di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna. Il nuovo reparto sarà dedicato a terapie innovative e trapianti allogenici e sarà affiancato da un’area per il day hospital e ambulatori esterni. Il progetto prevede anche una sala del servizio immunotrasfusionale, una futura “Casa Ail” per l’accoglienza dei pazienti e dei familiari durante il post-ricovero. Interverranno, tra gli altri, Alfonso Zaccaria, ex primario di ematologia dell’ospedale di Ravenna e presidente Ail Ravenna; Gabriele Pelloni, medico palliativista Ail e Francesco Lanza, primario di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Ail.