Convegno di FdI sulla sicurezza: "Dominano paura e angoscia"

Non passeranno inosservate le parole di Stefano Rossi (il primo da destra, al fianco di Grandi), ex comandante della polizia locale scelto nel 2008 dall’allora sindaco di centrosinistra Fabrizio Matteucci, intervenuto alla tavola rotonda organizzata all’Hotel Cube da Fratelli d’Italia, alla presenza del candidato sindaco Nicola Grandi, del consigliere regionale Alberto Ferrero e di Patrizia Zaffagnini, candidata in consiglio per i meloniani. "Il sentimento dominante oggi non è solo la paura, ma l’angoscia. È una paura diffusa, non localizzata, che intacca la qualità della vita – ha detto Rossi –. E nasce anche da una percezione di insicurezza profonda, alimentata dalla mancanza di controllo, dal disimpegno morale e da una crisi educativa che coinvolge famiglie e istituzioni".

Rossi (criminologo di livello nazionale), stando al resoconto fatto da Fratelli d’Italia, propone una mappatura semestrale con raccolta e analisi di dati concreti sui reati, degrado e percezione di insicurezza, con livelli di allerta differenziati (e interventi da tarare di conseguenza). "Il decoro anticipa il degrado e dove si interviene in tempo, si può evitare la spirale di abbandono e criminalità. Ma servono coraggio, visione e soprattutto competenza. La sicurezza non è ideologia, è amministrazione concreta", dice.

Così Grandi: "Dobbiamo riconoscere il tema sicurezza per quello che è, cioè serio e strutturale. Solo così potremo fare scelte coraggiose, come quelle che intendiamo attuare quando saremo al governo della città". Tra le proposte del programma: l’introduzione degli street tutor per presidiare le aree sensibili, l’attivazione effettiva dei droni attualmente inutilizzati e l’acquisto di quattro nuovi dispositivi – due destinati al forese e due alla città, uno dei quali sarà operativo in modo permanente sull’area dei giardini Speyer –, la valorizzazione delle chat di vicinato.