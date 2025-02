Convegno innovazione e sicurezza sul lavoro

Intelligenza artificiale e sensori intelligenti per salvare la vita ai lavoratori. È questo il cuore del workshop ‘Innovazione e sicurezza sul lavoro’ in programma domani, al Centro di ricerca ambiente, energia e mare di Marina di Ravenna, sede del Tecnopolo. La giornata di studi si concentrerà appunto sull’utilizzo di nuove tecnologie basate sull’IA e sui sensori smart per individuare situazioni di rischio prima che si verifichino, come azione di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

L’iniziativa avrà un focus particolare sulla realtà portuale, spiegano dalla Fondazione Flaminia, ma offrirà comunque spunti utili ’per tutti i settori industriali’. L’incontro è promosso da Tecnopolo di Ravenna, Comune, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Sapir e rientra nell’ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna.