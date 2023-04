Convegno per ricordare il cooperatore Luigi Antonellini

’Luigi Antonellini: un uomo, un cooperatore, un antifascista’ è il titolo del convegno in programma domattina (lunedì 1° maggio) alle 9.30 nella sala comunale polivalente della Casa del Popolo di Voltana (via Fiumazzo 651, di fronte alla farmacia) per ricordare, a 90 anni dalla sua scomparsa, una figura che a buon diritto può essere considerata tra i fondatori della comunità della maggiore frazione lughese. Interverranno Luigi Martini (Storico, ricercatore e saggista), Tito Menzani (storico Università di Bologna) e il sindaco di Lugo, Davide Ranalli. A coordinare sarà Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza. Antonellini nel 1907, per alleviare la drammatica disoccupazione, fondò con trenta braccianti la Società Cooperativa fra gli Operai Braccianti di Villa Voltana per l’affitto di terreni e la gestione di appalti pubblici. Nello stesso anno ebbe inizio a Voltana la costruzione della Casa del Popolo e nel 1908 fondò la Cooperativa di Consumo e dieci anni dopo il Mulino sociale.

lu.sca.