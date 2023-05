Convegno su bonus casa e codice degli appalti

Anaepa Confartigianato, associazione nazionale artigiani dell’edilizia, ha organizzato, nei giorni scorsi a Milano Marittima, un convegno sul tema ‘Bonus casa e al nuovo codice degli appalti, le nuove frontiere per il Settore delle Costruzioni’. Il nuovo Codice appalti è entrato in vigore in aprile, ma le sue disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° luglio prossimo, data di entrata in vigore anche del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza. Particolare attenzione è stata data alla semplificazione delle procedure che ha ispirato l’impostazione generale del Codice di contratti pubblici e la tecnica normativa. In questo senso si spiega l’innovativa scelta del legislatore di redigere un Codice che contiene un corpus di norme che non rinvia a ulteriori provvedimenti attuativi, ma consente agli operatori di avere fin da subito l’intera disciplina a disposizione.

Presenti all’incontro il presidente di Anaepa-Confartigianato Emilia Romagna, Giuseppe Mauro Ghetti, che ha salutato la platea degli intervenuti per lasciare poi spazio a tre interventi tecnici dedicati alle ‘Tendenze recenti dell’edilizia’, a cura di Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio studi di Confartigianato; al ‘Bonus casa, stato dell’arte e prospettive’ di Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato; e al ‘Nuovo codice degli appalti’ a cura di Daniela Scaccia, segretario nazionale di Anaepa-Confartigianato. Al termine si è tenuta una tavola rotonda, che ha avuto come protagonisti Stefano Crestini, presidente nazionale Anaepa-Confartigianato, Enzo Ponzio, presidente nazionale della Cna Costruzioni, Andrea Corsini, assessore alle Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna e Francesco Carnevale, dell’Ufficio legislativo Itaca - Conferenza delle Regioni.