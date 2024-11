Convegno su don Minzoni. Ricordo appassionato del religioso: "Da lui un forte impegno morale"

Ieri si è svolto il convegno di studi su ‘Don Giovanni Minzoni tra missione sacerdotale e impegno sociale’, presso la Sala Bandini di via Boccaccio. Una due giorni di studio voluta dall’arcidiocesi di Ravenna-Cervia, dalla parrocchia di Argenta, da Agesci, Masci e scout d’Europa, con i più importanti studiosi della figura del sacerdote, per il quale nel 2023 è stata avviata la causa di beatificazione.

Sono intervenuti monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, il prefetto Castrese De Rosa, Livia Molducci, assessora del Comune di Ravenna, e Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna

"Per rispetto e distinzioni di ruoli non entro in criteri di processi di santità cui mi inchino rispettosamente – ha detto Patuelli – Sono onorato che questo autorevole consesso si svolga nelle sale della Cassa di Ravenna. La memoria di don Minzoni è già civilmente e storicamente molto rispettata come martire della libertà, come cappellano militare durante la prima guerra mondiale e come Parroco nella cruciale Argenta negli anni più difficili e violenti del dopoguerra. La sua intransigenza morale e il suo impegno religioso e civile – ha proseguito Patuelli – gli meritarono numerose decorazioni: memorabile la motivazione della medaglia d’argento al valor militare che gli venne attribuita innanzitutto per essere stato “instancabile nella sua missione pietosa di confortar feriti, di aiutare i morenti…..". Ugualmente instancabile "don Minzoni fu in quel terribile dopoguerra innanzitutto nell’impegno morale, civile e sociale per i giovani per i quali fondò ad Argenta un gruppo scout, prima del martirio".