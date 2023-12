Convegno sui temi dell’agricoltura. Interviene il Ministro Lollobrigida

Si svolgerà domani, presso il Centro Congressi Hotel Dante di Cervia, il convegno sulle "Novità Economico-Fiscali 2024", organizzato da ConsulenzaAgricola.it con il patrocinio della Fondazione Gian Paolo Tosoni. L’evento, giunto quest’anno alla trentunesima edizione, sarà l’occasione per approfondire tematiche di vario tipo inerenti all’ambito dell’agricoltura. Parteciperanno diversi professionisti del settore e saranno presenti due ospiti d’eccezione: il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (foto) e il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, che discuteranno delle novità introdotte dalla riforma fiscale. "Siamo partiti nel 1992 con 15 persone attorno a un tavolo", racconta Luciano Mattarelli, direttore generale di Rete Servizi Agricoltura e fondatore di ConsulenzaAgricola.it "quest’anno ci saranno 450 persone in presenza e circa 600 seguiranno il convegno in streaming".

Durante la giornata verrà consegnata una donazione al progetto "Storie di Romagna" dell’associazione forlivese no profit "Un’altra Storia APS". Il convegno comincerà alle 9. In programma gli incontri con il Ministro Lollobrigida e il Vice Ministro Leo. Alle 11.30 il professor Stefano Zamagni rifletterà su come l’intelligenza artificiale stia cambiando il volto del settore agricolo. Nel pomeriggio l’avvocato Vanni Fusconi illustrerà le novità e le misure fiscali per l’agricoltura e la dottoressa Alessandra Caputo parlerà della nuova Legge di Bilancio. Alle 15.30 il professor Angelo Frascarelli discuterà della Pac 2024. Il compito di chiudere la giornata spetterà al dottor Gabriele Chiodini, con un incontro sul tema della transizione energetica delle imprese agricole.

Michele Santolini