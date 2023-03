Convegno sul tema della piccola pesca

L’associazione di idee per RAvenna e la ROmagna (Assoraro), con l’aiuto e il sostegno della Casa Matha di Ravenna, organizza per domattina dalle 9.30 alle 12.30 presso la Casa Matha di piazza Costa il convegno dal titolo ’L’anno internazionale della piccola pesca e dell’acquacoltura artigianali’ promosso dalla FAO. In apertura i saluti del sindaco Michele De Pascale e del Secondo Massaro della Casa Matha Massimo Bozzano. Introdurrà i lavori, dandone una chiave di lettura, il presidente di Assoraro Paolo Guerra e seguiranno la relazione di Giovanni Fanti ’Storia dei capanni e delle tecniche di pesca praticate nelle valli e nelle zone umide di Ravenna’ in rappresentanza della Casa Matha e l’intervento di Giuseppe Benini Vice presidente di Assoraro ’Gli auspici dei fruitori delle valli ravennati per il futuro della pesca artigianale e delle tradizioni’.

L’intervento principale sarà di Alessia Di Grigoli, Small and Aquaculture livelihoods outreach Specialist in rappresentanza della Fao dal titolo ’L’anno internazionale della piccola pesca e dell’acquacoltura artigianali. Piccola pesca, grande valore. Principi ispiratori e rapporto finale’, con il quale saranno illustrati i fondamenti di queste celebrazioni che hanno fatto il giro del mondo allo scopo di sensibilizzare le Istituzioni e i Governi sull’importanza di tutelare l’ambiente e l’acqua.